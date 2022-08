The DioField Chronicle: demo disponibile su Switch, PlayStation e Xbox, link per il download

Come promesso oggi Square Enix ha pubblicato la demo gratuita di The DioField Chronicle per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, dando modo così ai giocatori di provare in anteprima questo GDR strategico e farsi un'idea delle meccaniche di gioco.

Potrete scaricare la versione di prova a questo indirizzo per PS5 e PS4, da qui invece per Xbox Series X|S e One, mentre a questo link raggiungere l'eShop di Nintendo Switch.

La demo di The DioField Chronicle permette di giocare il primo capitolo del gioco, provare con mano il sistema di combattimento in tempo reale RTTB (Real Time Tactical Battle) e di farsi un'idea sulla storia e la colonna sonora con musiche orchestrali realizzata dai celebri compositori Ramin Djawadi e Brandon Campbell, noti per il loro contributo in Game of Thrones.

Insomma parliamo di una versione di prova piuttosto sostanziosa. Inoltre, volendo, potrete trasferire tutti i progressi fatti nel gioco completo quando verrà reso disponibile.

A tal proposito vi ricordiamo che The DioField Chronicle arriverà nei negozi il prossimo 22 settembre in Europa per console PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.

The DioField Chronicle è un RPG strategico a turni con ambientazione fantasy. Presenta un'impostazione degli scontri per certi versi simili a quella di Final Fantasy Tactics ma con alcune variazioni che lo rendono sostanzialmente diverso. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di The DioField Chronicle.