Dune: il reveal del survival open world di Funcom è imminente? Noto leaker lancia un indizio

Un tweet del noto leaker The Snitch suggerisce che a breve potrebbe arrivare un annuncio relativo al brand di Dune, forse legato al survival open world in lavorazione presso gli studi di Funcom.

The Snitch è un leaker sbucato fuori dal nulla pochi mesi fa e che in breve tempo ha messo a segno un buon numero di previsioni "azzeccate" di un certo spessore, come ad esempio l'annuncio di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion e il passaggio alla formula free-to-play di Overwatch 2. Uno dei tratti distintivi di questa gola profonda è che le sue soffiate sono spesso degli "indovinelli", che gli utenti devono poi decifrare.

Come possiamo vedere in questo caso l'indizio è un'immagine che ritrae una figura che cammina nel deserto. I fan più attenti non hanno impiegato molto tempo a capire che la foto non è altro che uno dei poster ufficiali del film di Dune uscito l'anno scorso.

L'idea dunque è che The Snitch stia suggerendo l'arrivo di novità relative a un gioco basato sulla licenza di Dune. L'ipotesi più accreditata è che si tratti del nuovo progetto di Funcom. Sappiamo ancora poco o nulla su questo ambizioso progetto, se non che si tratta di un survival open world multiplayer e che è in lavorazione da circa due anni. Insomma, i tempi potrebbero essere maturi per un reveal. E il caso vuole che la prossima settimana si svolgerà l'Opening Night Live della Gamescom 2022, un palcoscenico perfetto per un annuncio in pompa magna.

Non è escluso, tuttavia, che il tweet di The Snitch sia legato a un gioco completamente differente o magari all'arrivo di un trailer del film Dune 2, per quanto poco probabile visto che finora tutte le sue soffiate sono state relative all'industria videoludica. Per scoprire la verità non ci resta che attendere.