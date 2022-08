Fortnite x Dragon Ball, le novità di uno degli eventi più attesi dell'anno

Eventi del calibro di Fortnite x Dragon Ball hanno dimostrato, soprattutto nel passato recente, di funzionare egregiamente, prelevando di peso personaggi, oggetti e luoghi dal mondo di anime e manga per trasportarli sull'isola di Battaglia Reale; tanto ormai nessuno si fa più domande se il costume di Will Smith impugna un fucile a pompa contro Darth Vader. Quindi, dopo ben due eventi speciali Fortnite X Naruto , Epic Games ha deciso di passare a nientemeno che Dragon Ball Super. E nel prossimo futuro già è facile immaginare una collaborazione a tema One Piece o Bleach.

"Se chiudi gli occhi vedi il drago" recitava la prima, storica sigla di Dragon Ball: in questi giorni su Fortnite c'è davvero molto di più da vedere. Fino a qualche anno fa una collaborazione simile sarebbe stata semplicemente impossibile, un sogno destinato a rimanere tale. E invece, nel momento in cui scriviamo è già disponibile l'evento noto come Fortnite X Dragon Ball, il cui compito sarà quello di mantenere desta l'attenzione dei giocatori del Battle Royale più noto al mondo nonostante il mese più caldo dell'anno.

I cosmetici di Dragon Ball Super

Shenron, il drago delle sette sfere, in Fortnite x Dragon Ball diventa un deltaplano

Meglio cominciare dalle novità che più di tutte interessano i giocatori, vale a dire gli oggetti cosmetici inediti che, a partire da oggi e fino al 30 agosto 2023 (giorno in cui sembra terminerà l'evento), sarà possibile acquistare nel negozio a suon di V-buck. Epic Games ha selezionato quattro personaggi specifici di Dragon Ball Super, realizzando altrettante skin in stile cartoonesco (esattamente come già avvenuto con quelle di Naruto): sono Goku, Vegeta, Bulma e Beerus. I prezzi restano quelli di sempre, con il costo del singolo orientato sui quindici euro, ma anche con la possibilità di risparmiare un po' comprando due diversi pacchetti, il primo dedicato a Goku e Beerus, il secondo a Vegeta e Bulma (del resto sono marito e moglie).

Differenti sono anche le caratteristiche dei singoli costumi, pensati come sempre per rispettare i più piccoli dettagli della serie di riferimento. La skin di Beerus non ha nulla di speciale in sé e anzi tra gli oggetti di contorno mancano lo strumento raccolta e il deltaplano a tema; Bulma presenta invece una variante con tanto di camice da laboratorio, mentre lo zainetto con il radar per le sfere del drago è disponibile gratuitamente come ricompensa delle missioni speciali a tema. Infine, Goku e Vegeta sono in grado di trasformarsi in varie forme alternative del Super Saiyan, mediante l'emote integrata con i costumi.

Chi non ha mai sognato di poter impersonare, su Fortnite o anche da altre parti, i protagonisti di Dragon Ball? Ora è possibile addirittura farli trasformare, ma non allo stesso modo. Utilizzando una prima volta il balletto della trasformazione, Goku raggiunge lo stadio del Super Saiyan, poi di seguito (bisogna utilizzare l'emote a ripetizione) quello del Super Saiyan God Super Saiyan (cioè il Super Saiyan Blu) e ancora l'Ultra Istinto (qui la parte superiore del vestito appare strappata, come nel Torneo del Potere).

Vegeta, invece, ottiene i livelli del Super Saiyan, del Super Saiyan Blu e della forma potenziata di quest'ultimo, acquisizione personale del principe nell'anime di Dragon Ball Super. Mancano quindi alcuni livelli, come il Super Saiyan di terzo livello, il Super Saiyan God (versione con i capelli rossi) e ovviamente l'Ultra Ego di Vegeta.

Del resto sarebbe stato un po' complesso avere proprio tutto sin da subito; non dubitiamo che le forme mancanti verranno introdotte più avanti, anche nei prossimi anni, tramite acquisto di nuovi oggetti cosmetici. Per quanto riguarda gli oggetti aggiuntivi con i quali agghindare i personaggi, troviamo le presenze "fondamentali" della serie: il bastone rosso di Goku, la Nuvola D'oro, la navicella Saiyan con cui Vegeta e Nappa arrivarono sulla terra, il guscio della tartaruga e il bastone del Maestro Muten. Per personalizzare i propri eroi c'è davvero tanto materiale... che andrà acquistato a sua volta nel negozio in cambio di sonanti V-buck.