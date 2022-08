Life is Strange Remastered Collection, trailer rivela la data di uscita su Switch

Life is Strange Remastered Collection ha una data di uscita su Nintendo Switch, annunciata da Square Enix con un nuovo trailer: la raccolta sarà disponibile a partire dal 27 settembre.

Rinviato a gennaio, Life is Strange: Remastered Collection potrà essere acquistato sia in versione fisica che digitale, ma nel primo caso sulla cartuccia troveremo solo la remaster di Life is Strange, mentre Before the Storm andrà scaricato a parte.

Curiosamente, la versione Switch del pacchetto si chiamerà Life is Strange: Arcadia Bay Collection, ma i contenuti saranno gli stessi già apprezzati su PC, PlayStation e Xbox, dunque le prime due stagioni della serie in edizione rimasterizzata.

"Torna ad Arcadia Bay e immergiti in due pluripremiati capitoli di Life is Strange come mai prima!", si legge nella sinossi ufficiale della collection. "Grafica e animazioni rimasterizzate infonderanno nuova vita al fantastico cast di personaggi e alle loro coinvolgenti storie."