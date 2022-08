Overwatch 2: disponibile il cross-progression tra piattaforme, ecco come attivarlo

Blizzard ha annunciato che il cross-progression di Overwatch e Overwatch 2 differenti è ora attivo, il che significa che potrete condividere i progressi fatti, statistiche e gli oggetti cosmetici ottenuti anche giocando con piattaforme differenti, accorpando tutti gli account console a un unico profilo Battle.net.

Come spiegato nel post pubblicato sul sito ufficiale di Blizzard, tutti i giocatori avranno bisogno di un account Battle.net per giocare a Overwatch 2, a prescindere dalla piattaforma. I progressi degli account console collegati saranno conservati nell'account Battle.net, con cui verranno condivisi gli oggetti cosmetici e i progressi dei vari account. Sarà possibile accorpare gli account console solo una volta, e solo uno per piattaforma, quindi assicuratevi di selezionare quelli giusti.

Overwatch 2

Il procedimento è piuttosto semplice. Per prima cosa è necessario collegarvi a Overwatch con la vostra console. A questo punto seguite le indicazioni a schermo per scannerizzare un codice QR sul vostro smartphone. Inserirete il codice mostrato sulla console per collegare o creare l'account Battle.net. Una colta completati questi passaggi al prossimo accesso vi verrà chiesto di confermare l'accorpamento dell'account. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata del sito ufficiale di Overwatch 2.

Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 4 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Blizzard ha confermato che da qui al lancio non ci saranno ulteriori beta testing.