GTA 6 proporrà DLC per il single player secondo quanto indicato da un leaker

GTA 6 è ancora lontano, ma è sempre uno degli argomenti più chiacchierati del mondo videoludico. Ora, l'insider Tez2 afferma di essere a conoscenza di alcuni dettagli sul gioco, precisamente sul fatto che GTA 6 proporrà dei DLC single player.

Le informazioni sono state condivise su GTA Forums. Il leaker ha affermato: "Rockstar Games tornerà alla propria pianificazione di contenuti classica, come prima che GTA Online avesse un successo enorme. La prima ondata di "nuove città e missioni" che sarà pubblicata come DLC sarà certamente programmata prima ancora della pubblicazione del gioco principale. E Rockstar sarà in grado di assegnare risorse sul nuovo gioco sul quale lavoreranno dopo la pubblicazione di GTA 6."

Secondo il leaker, in sostanza, Rockstar vuole proporre nuovi contenuti single player, cosa che non ha fatto per GTA 5 poiché è stata travolta dal successo di GTA Online e si è quindi concentrata solo su quest'ultimo. Nel caso del nuovo gioco, però, Rockstar dovrebbe pianificare in anticipo un po' di contenuti single player. Precisiamo che l'idea di nuovi contenuti di gioco condivisi dopo la pubblicazione del gioco principale non è una novità: Jason Schreier di Bloomerg ne aveva parlato.

Uno dei protagonisti di GTA 5

Il leaker afferma anche: "Per quanto riguarda le nuove città, penso che per la maggior parte riceveremo nuove città o isole indipendenti. Come Cayo Perico o North Yankton. In questo modo, Rockstar potrà introdurre una nuova rapina per la prossima modalità di GTA Online con ogni nuovo DLC. Se siamo fortunati, di tanto in tanto potremmo ricevere una nuova città di grandi dimensioni."

Per il momento sono solo rumor e non informazioni ufficiali. Non ci resta altro da fare se non attendere che Rockstar Games confermi nuove informazioni per GTA 6

La compagnia ha solo detto che GTA 6 sarà un benchmark per la serie, per l'industria e per l'intrattenimento tutto.