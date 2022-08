Overwatch 2: Blizzard conferma che non ci saranno altre open beta prima del lancio

Blizzard non organizzerà altre open beta di Overwatch 2 da qui al lancio del gioco, fissato per inizio ottobre. La conferma è arrivata dal vice presidente Jon Spector, che su Twitter ha spiegato che il team di sviluppo continuerà a testare lo sparatutto internamente facendo tesoro dei feedback ricevuti dai giocatori nelle due precedenti fasi di testing.

"Mancano solo due mesi al lancio di Overwatch 2! Sappiamo che i giocatori non vedono l'ora di gettarcisi a capofitto e ho visto delle domande riguardo a una possibile terza beta pubblica. Sebbene continueremo a testa Overwatch 2 internamente quotidianamente, non stiamo pianificando alcun beta test pubblico aggiuntivo", ha detto Spector.

"Con tutti i preziosi feedback che abbiamo ricevuto dalla nostra alpha e le due beta pubbliche, concentreremo i nostri sforzi nel lanciare il miglior gioco possibile.

Vi ricordiamo che Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 4 ottobre per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Se non avete avuto modo di partecipare alla beta pubblica, potrete rifarvi leggendo il nostro provato del nuovo hero shooter multiplayer di Blizzard.