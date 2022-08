Hogwarts Legacy: preorder PS4 e Xbox One su Amazon ancora più in sconto

Tramite Amazon è possibile eseguire il preordine di Hogwarts Legacy in versione PS4 e Xbox One a prezzo scontato, ancora più che in passato. Il prezzo ora è di 47€ per la versione PS4 (con uno sconto più basso che in passato) e 49.80€ per la versione Xbox One (con uno sconto classico disponibile da qualche tempo). Ricordiamo che se avete già eseguito il preordine di Hogwarts Legacy in una di queste versioni, non dovete fare assolutamente nulla in quanto è attivo il preordine "a prezzo minimo garantito": in automatico questo nuovo prezzo verrà attivato per il vostro preordine e, anche dopo che sarà risalito, continuerà a rimanere 47/49€ (a seconda della versione).

Se ancora non avete eseguito il preordine, ricordiamo che è completamente gratuito e potete annullare l'ordine fino a poco prima del pagamento. Il pagamento avviene solo al momento della consegna. Per ora, la data di uscita ufficiale di Hogwarts Legacy è fissata per un generico 2022, ma alcuni rumor ritengono che il periodo di uscita sia inizio dicembre.

Hogwarts in un bozzetto di Hogwarts Legacy

