Zenless Zone Zero: trailer celebra l'inizio della closed beta dell'action RPG di Hoyoverse

Poche ore fa è iniziata la prima closed beta di Zenless Zone Zero, il nuovo action RPG con ambientazione urban fantasy degli autori di Genshin Impact. Per festeggiare Hoyoverse ha pubblicato un trailer che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Il "Tuning Test" di Zenless Zone Zero è attualmente in corso su PC e dispositivi iOS, con data di chiusura ancora da stabilire. Hoyoverse ha descritto la closed beta come un test su piccola scala, dunque con contenuti limitati ed elementi ancora da rifinire, ma in ogni caso si tratta di un'ottima occasione per farsi un'idea delle caratteristiche del gioco.

Se vi siete iscritti e siete stati fortunati dovreste aver ricevuto un invito per partecipare via email. In caso contrario non disperate in quanto Hoyoverse potrebbe distribuire ulteriori codici nei prossimi giorni.

Zenless Zone Zero è un action RPG free-to-play attualmente in sviluppo per PC, smartphone e altre piattaforme ancora da annunciare. Se volete saperne di più, ecco il nostro speciale dedicato al nuovo gioco degli autori di Genshin Impact.