F1 22: il cross-play arriva a fine agosto, anticipato da due sessioni di beta testing, ecco le date

Codemasters ha confermato che F1 22 supporterà il cross-play entro la fine di agosto, permettendo così ai giocatori su PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S e One di giocare assieme. Per testare questa funzionalità inoltre sono state annunciate due sessioni di beta testing, con la prima che avrà inizio oggi stesso.

La prima fase di beta testing del cross-play di F1 22 inizierà alle 13:00 italiane di oggi, venerdì 5 agosto 2022 e si concluderà alle 01:00 di lunedì 8 agosto. La seconda sessione invece inizierà alle 13:00 del 12 agosto e terminerà alle 01:00 del 15 agosto.

Grazie al crossplay i giocatori potranno gareggiare su qualsiasi piattaforma nel Social Play o nella modalità carriera a due giocatori, con maggiori dettagli che verranno svelati nei prossimi giorni.

"Il cross-play riunisce tutti i nostri giocatori e consente loro di stabilire chi è il miglior pilota su tutte le piattaforme. Il cross-play ci consente anche di creare migliori opportunità di matchmaking in modo che i giocatori possano competere contro piloti rivali con attributi simili", ha dichiarato il senior creative director Lee Mather.

Oltre al multiplayer con matchmaking, sarà possibile creare una sessione privata e utilizzare l'opzione "Invita amici" per invitare giocatori su altre piattaforme. L'opzione "Inviti e Richieste" può essere utilizzata anche durante le pause durante le gare per accettare le richieste. Volendo, è disponibile anche un'opzione per disabilitare il cross-platform se preferite giocare con utenti sulla vostra stessa piattaforma.

Giusto pochi giorni fa F1 22 ha ricevuto un update gratuito che ha introdotto il circuito di Portimão.