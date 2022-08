League of Legends: il cosplay di Caitlyn in costume da bagno di vick_torie è estivo

Uno dei punti di forza di League of Legends è senza dubbio il suo carismatico e variegato cast di personaggi giocabili, alcuni dei quali abbiamo imparato conoscere grazie alla serie Arkane di Netflix. Oggi vi proponiamo un cosplay di Caitlyn molto estivo realizzato da vick_torie.

Caitlyn Kiramman è la discendente di una casata nobile di Piltover. È dotata di un forte senso della giustizia e un'incredibile mira con il fucile. In League of Legends è conosciuta come lo "sceriffo di Piltover", ma nella serie Netflix vengono approfondite le origini del personaggio e scopriamo maggiori dettagli sul suo carattere e il rapporto con Vi.

Il cosplay di vick_torie ci propone una versione alternativa molto estiva di Caitlyn, che si rilassa in piscina. Il costume si ispira alla skin "Pool Party" di League of Legends, caratterizzato da un vistoso cappello parasole, un costume da bagno viola in due pezzi e un fucile ad acqua, al posto della classica carabina.

