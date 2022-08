Genshin Impact: il cosplay di Kuki Shinobu di peachmilky_ è incantevole

Genshin Impact vanta un cast di personaggi giocabili davvero enorme e variopinto, rappresentando una fonte d'ispirazione praticamente infinita per i cosplayer di tutto il mondo. Lo ribadisce anche peachmilky_ che ha deciso di realizzare un cosplay di Kuki Shinobu, una delle ultime new entry dell'action RPG free-to-play di Hoyoverse.

Kuki Shinobu è la seconda in comando della strampalata gang di Arataki Itto. A differenza del suo superiore, è una ragazza con la testa sulla spalle e solitamente il suo compito è quello di rimediare ai pasticci combinati dall'oni e i suoi compagni. Combatte utilizzando le spade e sfrutta l'elemento Electro, tramite il quale utilizza abilità di supporto offensive e curative per tutta la squadra.

Il cosplay di Kuki Shinobu realizzato da peachmilky_, come potrete constatare dallo scatto qui sotto, è praticamente perfetto. Costume e parrucca sono stati realizzati in maniera rigorosa, con la cosplayer che indossa persino delle lenti a contatto colorate per rendere quanto più fedele possibile questa rappresentazione del personaggio di Genshin Impact. Manca invece l'iconica maschera da ninja, che comprensibilmente la modella ha deciso di non indossare per dare risalto al volto.

