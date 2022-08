Steam Festival della sopravvivenza: sconti disponibili, ecco date e link

È ora disponibile tramite Steam un nuovo gruppo di sconti, noti come "Festival della sopravvivenza". Saranno attivi dall'1 all'8 agosto 2022, fino alle 19:00 ora italiana. Come è facile intuire, si tratta di offerte dedicate ai giochi di genere survival.

La pagina del Festival della sopravvivenza su Steam descrive in questo modo gli sconti: "marca il tuo territorio, procurati il cibo e compatti gli elementi con sconti, demo e prossime uscite". La pagina segnala anche i giochi non in offerta e quelli che saranno disponibili. Propone una sezione in evidenza, più una serie di pagine per le sotto-categorie dei giochi survival, ovvero d'azione, horror, avventura, gioco di ruolo, strategia e non solo.

Tra le varie offerte potete trovare giochi come Subnautica e Subnautica Below Zero, che si trovano ora al 50% in meno, raggiungendo così i 14.99€ l'uno. Potete oppure optare per un -67% su Ark Survival Evolved, che si trova ora a 8.24€. A un prezzo non molto più alto, ovvero 10.19€, c'è State of Decay 2 Juggernaut Edition con un -66%.

Subnautica Below Zero

Potete anche acquistare Going Medieval con il 20% di sconto. Si tratta di un gioco gestionale nel quale dobbiamo creare un insediamento a partire da poche risorse e pochi abitanti, creando strutture e affinando le capacità dei coloni, divise in molte categorie.

Gli sconti sono molti, quindi vi consigliato di raggiungere la pagina di Steam ed esplorare a vostro piacimento.