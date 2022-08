Offerte Amazon: Gran Turismo 7 per PlayStation 4 in forte sconto

Le offerte di Amazon oggi ci portano Gran Turismo 7 per PlayStation 4 ad un prezzo davvero concorrenziale. Il gioco è nella sua versione PS4, ma ricordiamo che inserendo il disco in una PS5 potrete fare l'aggiornamento (ma avrà un costo). Gran Turismo 7 per PS4 sta su Amazon a 46,73€, un prezzo tagliato del 34% dal prezzo iniziale di 70,99€. Si tratta di uno sconto di quasi 25€, molto interessante se siete giocatori che da tempo aspettavano un taglio per mettere le mani sul gioco. Ricordiamo infine che il titolo permette l'upgrade alla versione PS5, ma in quel caso dovrete pagare ulteriori 10€. In caso foste interessati fin da subito alla versione per la nuova console Sony, vi converrà allora comprare il gioco PS5, venduto al prezzo di 46,74€. Come abbiamo spiegato nella nostra recensione di Gran Turismo 7, "Giocare a GT7 è come entrare in un club dove si può discutere di motori, scambiarsi livree e gareggiare, insieme a milioni di altri appassionati. Un pacchetto unico ed extralusso irresistibile per ogni appassionato di motori."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Gran Turismo 7 per PlayStation 4

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.