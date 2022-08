Offerte Amazon: Ghost of Tsushima in forte sconto per PS4

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare in super sconto Ghost of Tsushima per PlayStation 4. Il gioco in questione è la versione Standard per PlayStation 4, e non quella PS5 o quella Director's Cut. Il prezzo ufficiale del gioco è di 74,99€, ma con lo sconto su Amazon arriva a 49,93€, un taglio del 33% che porta uno sconto di 25€ dal prezzo iniziale. Ricordiamo che il gioco in questione è dello studio Sucker Punch, noto per la saga di Infamous.

Il gioco vi farà vestire i panni di Jin Sakai, samurai alla difesa dell'isola di Tsushima, che dovrà ricorrere a ogni tecnica e ogni azione - persino quelle che vanno contro il suo credo - per difendersi dai Mongoli.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Ghost of Tsushima

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.