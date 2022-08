F1 22: arriva il circuito di Portimão con un aggiornamento gratuito

EA Sports e Codemasters hanno annunciato che l'Autódromo Internacional do Algarve, ovvero il circuito di Portimão del Portogallo, verrà aggiunto su F1 22 oggi, 2 agosto, tramite un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori. Per l'occasione ha pubblicato anche un trailer, dove vediamo Lewis Hamilton sfrecciare nella nuova pista a bordo della Mercedes-AMG F1.

Le buone notizie per i giocatori di F1 22 non finiscono qui: Codemasters ha svelato che il 12 settembre verrà introdotto con un Update gratuito anche lo Shangai Audi Internation Circuit. Segnatevi la data sul calendario.

"Sappiamo che i nostri giocatori adorano il brivido di competere su più circuiti e non c'è niente di meglio di Portimao", ha affermato il senior creative director Lee Mather. "Portimao è molto venerata con una storia orgogliosa e i nostri giocatori adoreranno la sfida di portare le auto progettate per il 2022 su questo circuito sacro per la prima volta".

Come accennato in apertura il circuito di Portimao verrà reso disponibile a partire da oggi con un aggiornamento gratuito, che supponiamo includerà anche delle correzioni ed eventuali modifiche al bilanciamento. Giusto la settimana scorsa Codemasters ha pubblicato la Patch 1.06 di F1 22 che ha corretto numerose magagne più e meno note.