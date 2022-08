God of War Ragnarok: preordine Amazon per PS4 disponibile con un primo piccolissimo sconto

Tra meno di tre mesi sarà finalmente disponibile God of War Ragnarok, il gioco di Sony Santa Monica Studio. Ora, è possibile fare il preordine tramite Amazon, che in versione PS4 propone un primo (piccolissimo) sconto di 1€. Ricordiamo che il preordine di Amazon è a "prezzo minimo garantito": il vantaggio di fare il preordine ora non è quello di sfruttare l'attuale euro di sconto, ma di mettere al sicuro un ordine e ottenere in automatico qualsiasi sconto futuro sul gioco, senza dover seguire l'andamento dei prezzi e senza dover rifare il preordine in caso di diminuzione del prezzo. Il tutto è gratuito ed è possibile cancellare l'ordine, nel caso il prezzo non cali abbastanza, prima della spedizione, fissata per il 9 novembre 2022.

God of War Ragnarok è il seguito del capitolo del 2018 e vedrà Kratos e suo figlio Atreus scontrarsi contro una nuova minaccia nelle terre innevate dell'estremo nord europeo. Atreus desidera viaggiare e scoprire di più sul proprio passato, mentre Kratos si preoccupa della sicurezza della coppia.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

God of War Ragnarok

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.