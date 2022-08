Nintendo ha lavorato a un device simile all'Xbox Adaptive Controller, svela Reggie Fils-Aime

Reggie Fils-Aime ha svelato che Nintendo stava lavorando a un dispositivo simile all'Xbox Adaptive Controller pensato per essere utilizzato con qualsiasi piattaforma presente sul mercato.

Nel corso di un'intervista con Inverse, l'ex presidente di Nintendo of America spiega che il controller era uno dei progetti a cui stava lavorando tre anni fa quando era in carica, ma che non sa se la compagnia stia ancora lavorando al prototipo o se abbia deciso di accantonare l'idea. Sarebbe senza dubbio un gran peccato nel secondo caso.

"Immagina un controller adattivo con cui puoi giocare sulla tua console Xbox, PlayStation o Nintendo. Questo è quello a cui stavamo lavorando tre anni fa...", ha detto Fils-Aime.

"La mia speranza è che quegli sforzi stiano continuando. Non sono sicuro che ci stiano ancora lavorando... ma la mia speranza è che quel controller venga lanciato il più rapidamente possibile e che includa la capacità di connettersi a tutti i vari sistemi."

Un'immagine dell'Xbox Adaptive Controller

L'adaptive controller di Xbox ha segnato un grande passo in avanti per l'inclusività dei videogiochi. Si tratta di un controller modulare pensato per i giocatori disabili, basato su una base con due ampi dischi cliccabili che sostituiscono gli stick analogici, offrendo un'ampia superficie di contatto facilmente utilizzabile. Il dispositivo è dotato anche di grandi pulsanti programmabili e si connette a switch esterni, pulsanti, supporti e joystick per facilitare e migliorare l'esperienza di gioco a prescindere dai problemi fisici dell'utente.