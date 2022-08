Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, spuntano i Trofei: uscita vicina?

I Trofei di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake sono spuntati online, segno che il gioco è ormai pronto e che la sua uscita potrebbe essere più vicina di quanto si pensasse.

Rinviato a data da destinarsi ormai un anno e mezzo fa, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non è stato accolto con grande entusiasmo ai tempi del reveal, cosa che ha convinto Ubisoft a prendersi più tempo per sviluppare il rifacimento.

Pare però che ormai i lavori siano terminati, o almeno è ciò che suggerisce la lista degli achievement del gioco, a meno che non si tratti (come dice qualcuno) di un elenco uscito già parecchio tempo fa e non indicativo di un lancio imminente.

Ad ogni modo, ecco i Trofei di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake: