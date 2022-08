The Last of Us Parte 1: trailer dietro le quinte sul motion capture del remake

Tramite il canale YouTube ufficiale di Sony PlayStation, Naughty Dog ha pubblicato un nuovo trailer dietro le quinte di The Last of Us Parte 1, che si concentra sul motion capture e il restyling di Joel ed Ellie per il remake in dirittura d'arrivo il mese prossimo su PS5 e in futuro anche su PC.

Nel filmato vediamo una sessione di motion capture con Troy Baker (Joel) e Ashley Johnson (Ellie). Neil Druckmann il co-presidente di Naughty Dog, spiega che rispetto a dieci anni fa la tecnologia è avanzata notevolmente e che ora è possibile ottenere una fedeltà dei volti e delle espressioni facciali sensibilmente migliore. Ciò permette di realizzare sequenze ancor più realistiche, con grandi benefici per la narrazione e il coinvolgimento dello spettatore.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre per PS5, mentre la versione PC arriverà in un secondo momento. Sarà "una revisione totale dell'esperienza originale", che offirà un "gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate" e includerà il DLC Left Behind.

Pochi giorni fa Naughty Dog ha pubblicato un altro filmato dove parla e mostra i cambiamenti apportati ai bachi di lavoro di The Last of Us Parte 1.