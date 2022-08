The Last of Us Parte 1: video mostra i rinnovati banchi da lavoro del remake per PS5 e PC

Naughty Dog ha pubblicato su Twitter un nuovo video di The Last of Us Part 1, dove vengono mostrate le migliorie apportate ai banchi di lavoro nel remake per PS5 e PC, che includono nuove animazioni e l'integrazione del feedback aptico per il Dualsense.

Durante il corso dell'avventura Joel può interagire con i banchi da lavoro sparsi per le ambientazioni di The Last of Us Parte 1 per modificare le armi e applicare vari potenziamenti utilizzando i componenti raccolti.

Nella clip il game director Matthew Gallant spiega che a differenza dell'originale in The Last of Us Parte 1 sono state realizzate delle animazioni personalizzate a seconda dell'arma maneggiata da Joel e del tipo di modifica eseguita. I banchi da lavoro inoltre hanno subito dei ritocchi estetici per far sì che si integrino perfettamente nelle varie ambientazioni del gioco.

"Nel gioco originale, il banco di lavoro era principalmente un menu dell'UI, ma in The Last of Us Part 1 abbiamo queste animazioni personalizzate, in cui vedi Joel scambiare i componenti dell'arma", afferma Gallant. "Ogni banco da lavoro è stato integrato splendidamente negli ambienti di gioco"

Come accennato in apertura, inoltre gli sviluppatori di Naughty Dog hanno realizzato dei feedback aptici per il Dualsense di PS5 specifici a seconda del tipo di azione svolta da Joel presso i banchi da lavoro di The Last of Us Parte 1.

"Abbiamo dei feedback tattili per il controller. Questo vale anche per le nuove animazioni del banco di lavoro. Quindi se vedi Joel smontare un pistola o montare un nuovo calcio otterrai un feedback aptico specifico."

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre per PS5, mentre la versione PC arriverà in un secondo momento, "molto presto" stando a uno sviluppatore Naughty Dog.

La scorsa settimana è trapelato in rete un nuovo video del remake che mostra una delle scene più importanti del gioco.