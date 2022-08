Gotham Knights: nuovo trailer in programma oggi, Warner Bros stuzzica i fan su Twitter

Con l'avvicinarsi della data di uscita di Gotham Knights, Warner Bros. sta iniziando a spingere l'acceleratore per la campagna markting del gioco. Poche ore fa è stato annunciato l'arrivo di un nuovo trailer oggi, 10 agosto, alle 15:00 italiane. Cosa possiamo aspettarci? WB Games Montreal, ha stuzzicato i giocatori su Twitter promettendo che "vedremo rosso".

L'ipotesi più scontata è che Cappuccio Rosso sarà il protagonista del prossimo trailer. Il che è anche logico se pensiamo che nelle scorse settimane abbiamo visto dei video dedicati a Nightwing, Robin e Batgirl, ovvero gli altri personaggi giocabili di Gotham Knights.

D'altro canto, a fine luglio il creative director Patrick Redding aveva promesso il reveal di un villain di grande spessore nel giro di poche settimane, dunque non possiamo escludere a priori che l'indizio sia legato in realtà a un personaggio completamente differente. In ogni caso, scopriremo la verità tra poche ore.

Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Di recente Warner Bros Games ha ribadito che il gioco non avrà microtransazioni e svelato che gli eroi saranno forti sin dall'inizio ma che in ogni la sfida non mancherà.