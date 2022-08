Overwatch: Blizzard interromperà la vendita di loot box a fine agosto

Blizzard ha annunciato che non sarà più possibile acquistare in alcun modo le loot box di Overwatch dopo il termine dell'evento Anniversary Remix Vol. 3, fissato per il 30 agosto 2022.

La compagnia ha spiegato che dopo il 30 agosto i giocatori non potranno più acquistare loot box dal Negozio. In compenso potranno comunque ricevere i Forzieri standard come ricompensa per varie attività, come ad esempio completando ogni settimana dei match delle modalità Arcade o facendo salire di livello il proprio profilo.

In ogni caso, come confermato in precedenza da Blizzard, le loot box sono destinate a sparire del tutto nel giro di pochi mesi con il lancio di Overwatch 2, che utilizzerà un sistema di ricompense completamente differente che sostituirà quello attualmente in vigore. Nel caso non abbiate riscattato dei forzieri, questi verranno aperti automaticamente per voi poco prima del lancio della nuova versione del gioco, fissato per il 4 ottobre.

La notizia è arrivata con l'annuncio dell'evento Anniversary Remix Vol. 3, iniziato giusto poche ore fa. Come i precedenti eventi legati agli anniversari di Overwatch, i giocatori potranno ottenere un gran numero di skin speciali e altri oggetti cosmetici per i loro personaggi preferiti per un periodo limitato di tempo. Non mancano poi una serie di sfide settimanali per ottenere ricompense uniche, come icone per il profilo e spray. Come accennato in apertura Overwatch Anniversary Remix Vol. 3 sarà disponibile fino al 30 agosto 2022.