Gotham Knights: gli eroi saranno forti sin dall'inizio del gioco, ma la sfida non mancherà

IGN USA ha parlato con gli sviluppatori di Gotham Knights riguardo agli eroi del gioco. Il team ha spiegato che i nostri personaggi saranno sin dall'inizio forti e abili, ma non per questo il gioco sarà banale.

I creatori di Gotham Knights affermano: "Per noi era molto importante che questi eroi, i nostri Knights, siano già fantastici all'inizio del gioco. Non è che siano inefficaci come combattenti del crimine, tutt'altro. Sono tutti effettivamente diplomati alla scuola di lotta al crimine di Batman."

"All'inizio sono molto simili, nel senso che possiedono molti strumenti di base per il combattimento e la furtività, per muoversi nel mondo e per usare il rampino. Poi, nel corso del gioco, si differenziano completamente per dare un'idea personale di come dovrebbe essere il Cavaliere Oscuro di Gotham City".

Robin di Gotham Knights

"Non volevamo fare un RPG dungeon crawler in cui ti mandiamo nella foresta a uccidere sei lumache e a tornare con il tuo bastone", spiega il Director Geoff Ellenor. "Si tratta in definitiva di persone molto interessanti che sono state addestrate da Batman e da altri. Sono molto intelligenti. Sono molto capaci. Ma devono ancora dimostrare di essere all'altezza e di sapere cosa serve per proteggere Gotham City ora che Batman non c'è più. C'è una progressione da gioco di ruolo, ma non partono assolutamente da zero. Quando si prende in mano il controller, i personaggi sono già piuttosto forti".

IGN USA spiega che questo non vuol dire che il gioco non sarà impegnativo: il punto è che il giocatore avrà l'impressione che i nostri eroi siano veramente degli eroi, non dei novellini che devono ancora farsi le ossa. "Non vogliamo che ci sia un momento in cui un cattivo in un vicolo con una mazza da baseball ti dia filo da torcere", continua Ellenor. "Detto questo, ci sono alcuni mini-boss nel gioco che sono decentemente forti, e bisogna prestare un po' di attenzione all'inizio".

Infine, ecco i primi sedici minuti di Gotham Knights in video.