Gotham Knights, primi 16 minuti di gameplay in video

Warner Bros. ha mostrato, attraverso un accordo con IGN, i primi 16 minuti di gameplay di Gotham Knights in video, come potete vedere qui sopra, con la possibilità di dare un'occhiata in anteprima all'inizio del nuovo action game da parte di WB Games Montreal.

La parte iniziale del gioco, mostrata nel video, è tutta dedicata a Batgirl e consente di vedere alcuni momenti della storia nonché del gameplay, ovviamente: vediamo la super-eroina correre e saltare sui tetti di Gotham City, indagare sulla Corte dei Gufi tra ampi scorci in esterno e anche sezioni d'esplorazione in vari interni, nonché ovviamente combattere.

Da notare che il combattimento non domina il gameplay in maniera totalizzante, ma sono presenti anche fasi di indagine ed esplorazione nel classico stile dei Batman Arkham, con Barbara Gordon che si dimostra essere una vera figlia d'arte, nonché degna erede del più grande detective di sempre nella sua capacità di analisi della scena del crimine.

Ci sono dunque delle fasi che si rifanno allo stile più adventure dei giochi recenti su Batman, con l'uso di strumenti e abilità varie per rilevare indizi e prove e la necessità di mettere questi insieme in modo da creare delle ipotesi e trovare delle tracce da seguire per portare avanti le indagini.

Poi, ovviamente, ci sono anche gli scontri, che saranno comunque presenti in ampia misura per tutta Gotham City, considerando che la città è ormai preda del crimine più selvaggio. Già nei giorni scorsi avevamo visto un video gameplay di Batgirl proveniente dal Comic-Con, oltre a nuove immagini presentate in tale occasione.