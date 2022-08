Roundhouse Studios sta lavorando a un gioco non annunciato, è uno dei team Xbox e Bethesda

Roundhouse Studios è uno dei team che lavorano sotto l'ombrello di Bethesda, la quale è ora parte di Xbox Game Studios. Ora, scopriamo che lo studio è al lavoro su un gioco non ancora annunciato.

L'informazione arriva dalla pagina LinkedIn ufficiale di Brad Fawaz, game designer presso Roundhouse Studios. Il team è stato fondato nel tardo 2019 ed è possibile che tale progetto sia in sviluppo da circa tre anni. La compagnia è attualmente anche al lavoro come supporto di Arkane Studios, che sta completando i lavori di RedFall.

Brad Fawaz ha condiviso l'immagine che potete vedere nel tweet poco sotto: un semplice sfondo nero con la scritta "unannounced" al centro. Impossibile trarre alcun tipo di informazione da un'immagine di questo tipo.

Roundhouse Studios, ad oggi, non ha annunciato alcun gioco di propria produzione, visto che ha lavorato per ora solo su RedFall. Il team è però formato da ex-dipendenti di Human Head Studios, i quali hanno lavorato a Rune 1 e Rune 2. Hanno anche lavorato a The Quiet Man con Square Enix, ma questo è un esempio da non ricordare vista la bassa qualità dell'opera. Andando indietro fino al 2007, gli sviluppatori hanno realizzato la versione originale di Prey. Difficile dire di che genere sarà il loro prossimo progetto.