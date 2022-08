Gotham Knights non avrà microtransazioni, ribadiscono gli autori

Gotham Knights non avrà microtransazioni: lo hanno ribadito gli autori del gioco, WB Games Montreal, rispondendo a un utente su Twitter che chiedeva loro se avrebbe potuto ottenere i costumi extra semplicemente giocando o sarebbe stato necessario acquistarli.

In realtà sappiamo già da maggio che Gotham Knights non includerà microtransazioni, ma dopo il video con i costumi del gioco molti si sono chiesti in che modo sarebbe stato possibile ottenere quei contenuti, alcuni dei quali a quanto pare sono stati realizzati in collaborazione con il leggendario Jim Lee.

"Non ci sono microtransazioni in Gotham Knights", si sono limitati a scrivere gli sviluppatori, senza però entrare nel dettaglio della questione. Immaginiamo dunque che scopriremo come sbloccare i numerosi costumi extra per i personaggi più avanti, in prossimità del lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ambientato in un universo alternativo rispetto all'Arkhamverse di Rocksteady, Gotham Knights ci metterà al comando di Nightwing, Batgirl, Robin e Cappuccio Rosso, divenuti i nuovi Cavalieri di Gotham dopo la morte di Batman.