The Last of Us Parte 1: trapela un nuovo video del remake per PS5 e PC

Un nuovo video di The Last of Us Parte 1 è trapelato in rete poche ore fa. Potrete visualizzare la clip tramite il link che abbiamo riportato qui sotto. Tuttavia vi avvertiamo che include spoiler importanti sulla trama del gioco Naughty Dog, quindi se non avete giocato l'originale vi sconsigliamo di guardarla.

A questo indirizzo potrete visualizzare il nuovo video di The Last of Us Parte 1 trapelato in rete.

The Last of Us Parte 1, un'immagine tratta dal remake

Il video in origine era stato condiviso da Tom Henderson. Tuttavia l'insider ha deciso di eliminarlo poco dopo la pubblicazione a causa degli spoiler presenti, promettendo ai suoi follower che condividerà ulteriore materiale con meno rivelazioni sulla storia nei prossimi giorni. Ciò in ogni caso non ha impedito ad alcuni utenti di salvare e ricondividere la clip in rete.

Non è la prima volta che spuntano in rete dei leak di The Last of Us Parte 1 prima del tempo. Giusto poche settimane fa abbiamo visto diversi filmati di gameplay, immagini con le opzioni per l'accessibilità e altro ancora del remake.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile a partire dal 2 settembre per PS5, mentre la versione PC arriverà in un secondo momento, "molto presto" stando a uno sviluppatore Naughty Dog.

Vi segnaliamo inoltre che pochi giorni fa Naughty Dog ha pubblicato un breve video che confronta il remake per PS5 con l'originale per PS3.