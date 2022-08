The Last of Us Parte 1, Naughty Dog mostra un breve video confronto con l'originale

The Last of Us Parte 1 si mostra in un altro breve video confronto con l'originale, questa volta da parte dell'account ufficiale di Naughty Dog, che punta a mostrare le differenze che caratterizzano questa nuova versione per PS5.

Si tratta di un video molto breve, che mostra una manciata di secondi tratti da una sequenza particolarmente affascinante del primo capitolo, che si svolge a cavallo su una strada abbandonata e diventata sostanzialmente un sentiero circondato dalla foresta.



Le differenze tecniche si notano, soprattutto per quanto riguarda la gestione della luce, più complessa e realistica ovviamente nella versione remake, e il livello di dettaglio che caratterizza tutti gli elementi in scena. C'è da dire però che la compressione video non rende molta giustizia al nuovo lavoro di Naughty Dog e tende a non mostrare al meglio questi miglioramenti.

Forse potrebbe non essere questo il sistema migliore per promuovere The Last of Us Parte 1, visto che anche i commenti degli utenti sottostanti al tweet non fanno che rilanciare la famosa questione sulle scarse differenze e la difficoltà nel giustificare l'operazione al prezzo di 80 euro, cose già emerse nei giorni scorsi con le polemiche sul gioco in questione.

In ogni caso, le differenze ci sono e si vedono, con alcune soluzioni tecniche come il sistema di illuminazione su PS5 che sembra derivare da una tecnologia decisamente più avanzata. Tuttavia è anche indubbio che la build di The Last of Us Remastered su PS4 si difenda ancora egregiamente.

Nei giorni scorsi, abbiamo visto Naughty Dog difendere il remake, sostenendo come non ci sia confronto tra PS3 e PS5, mentre Jonathan Benainous, senior enviroment texture artist del gioco, ha riferito che la versione PC uscirà "molto presto" dopo quella PS5.