The Last of Us Parte 1: trapelano immagini, un video e dettagli del remake

Durante la notte sono trapelate in rete una serie di immagini e un video tratti dalle fasi iniziali di The Last of Us Parte 1. Buona parte del materiale è stato successivamente rimosso dall'autore del leak, che in compenso ha condiviso anche una serie di presunte informazioni sul remake e le modalità grafiche previste per PS5.

Le immagini, o perlomeno quello che ne rimane, e il video immortalano le fasi iniziali del gioco e sono state condivise sui forum di ResetEra. Occhio agli spoiler: il filmato in particolare mostra una delle sequenze più importanti e toccanti del gioco, quindi evitate di guardarlo se non avete mai giocato al primo The Last of Us.

The Last of Us Parte 1, un'immagine ufficiale del remake

Come accennato in apertura, l'autore del leak inoltre ha condiviso una serie di dettagli, che raccomandiamo fin da subito di prendere con le pinze. La gola profonda afferma di non aver notato nessuna modifica al gameplay degna di nota, al contrario di quanto affermato da Naughty Dog e Sony, ma al massimo delle migliorie per quanto riguarda animazioni e comparto audio.

Il leaker inoltre ha dichiarato che il gioco supporta il VRR e presenta due modalità grafiche: la "Gameplay Mode" a 4K e 40 fps, un po' come quella di Horizon Foribidden West, e la "Dynamic Mode" a 4K e 60 fps. Inoltre, ha confermato che il gioco include una serie di opzioni per l'accessibilità simili a quelle di The Last of Us Parte 2 e che quando Joel potenzia un'arma ora lo vedremo aggiungere fisicamente dei componenti o applicare delle modifiche.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre e successivamente approderà anche su PC.