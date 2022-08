Digimon Survive: i voti della stampa internazionale sono positivi, ma non eccellenti

Digimon Survive è arrivato nei negozi la scorsa settimana, ma solo negli ultimi giorni sono apparse in rete le prime recensioni della stampa internazionale, che hanno accolto il nuovo gioco di Bandai Namco con voti positivi, seppure ben lontani dall'eccellenza.

Di seguito i voti della critica estera per Digimon Survive:

CGMagazine - 90 (Switch)

PlayStation Universe - 90 (PS4)

GameByte - 90 (PC)

Pocket Tactics - 80 (Switch)

Nintendo Life - 80 (Switch)

Dexerto - 80 (PS4)

NintendoWorldReport - 80 (Switch)

Gamingbolt - 80 (Xbox)

Atomix - 78 (Switch)

Inven - 78 (PS4)

Meristation - 76 (Xbox)

We Got This Covered - 70 (Switch)

PlayStation LifeStyle - 70 (PS4)

Push Square - 70 (PS4)

Digimon Survive, uno scatto tratto dal gioco

È stato necessario aspettare qualche giorno per le prime recensioni di Digimon Survive, in quanto apparentemente Bandai Namco ha distrubuito codici review più tardi del previsto. Solitamente quando un publisher invia in ritardo le copie per la stampa si teme per la qualità del gioco, tuttavia non sembrerebbe essere questo il caso.

Attualmente Digimon Survive ha infatti una media di 80 su Nintendo Switch e 78 su PS4, con voti mediamente positivi. Anche i voti degli utenti, che solitamente sono più critici della stampa, sono buoni, con una media di 79 e 75 rispettivamente su Switch e PS4.

Il portale Dexerto ha assegnato al gioco un 80, affermando che "non è affatto un'esperienza impeccabile, ma è un gioco Digimon emozionante e unico. Con più finali da vedere, diverse evoluzioni da scoprire e oltre 100 Digimon da reclutare, la rigiocabilità e il valore del contenuto è eccellente... A causa della sua natura ricca di testo, questo gioco non sarà per tutti e per coloro che speravano in più azione potrebbero lasciare delusi. I fan delle visual novel, tuttavia, apprezzeranno molti aspetti e, se stai cercando una storia più oscura ambientata nell'universo di Digimon, Digimon Survive potrebbe essere la scelta perfetta."

Meno entusiasta la redazione di PlayStation LyfeStyle che ha assegnato un 70 affermando che "la storia, nonostante alcuni personaggi insopportabili, esplora una reinterpretazione più oscura della serie originale, e il sistema di combattimento è moderatamente ben eseguito per quanto semplice nelle meccaniche. Anche lo stile artistico e la colonna sonora realizzati dal compositore Tomoki Miyoshi e dall'artista Uichi Ukumo risaltano. Tuttavia, molti punti della trama si trascinano più a lungo del necessario, il sistema Karma è forzato e l'interfaccia utente è poco brillante. Lo sviluppatore Hyde ha avuto una buona idea con Digimon Survive, ma forse non abbastanza da meritare un seguito."

Digimon Survive è disponibile su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC dal 29 luglio. E voi, ci state giocando? Che impressioni vi siete fatti? Fatecelo sapere nei commenti.