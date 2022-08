Slime Rancher 2: data d'uscita annunciata, in accesso anticipato su PC e Xbox Game Pass

Slime Rancher 2 ha finalmente una data d'uscita annunciata in via ufficiale dal team Monomi Park: arriverà il 22 settembre 2022 in accesso anticipato su PC e Xbox Series X|S, attraverso i programmi di early access su Steam ed Epic Games Store e all'interno di Game Preview su Xbox Game Pass.

Non si tratta dunque del lancio in forma definitiva, ma anche in questo caso sarà comunque possibile accedere al gioco in una versione ancora non completa attraverso i vari programmi di accesso anticipato che coinvolgono anche le console Xbox. Secondo quanto riferito dal team, Slime Rancher 2 rimarrà in questa fase per almeno 18 mesi, per poi arrivare alla sua versione definitiva che verrà rilanciata sul mercato successivamente.



In ogni caso, visto il tempo già passato in fase di sviluppo, è probabile che Slime Rancher 2 sia comunque in stato piuttosto avanzato anche nella sua versione ad accesso anticipato, dunque attendiamo di vedere come si presenterà al lancio il 22 settembre 2022.

Ambientato nella nuova Rainbow Island, Slime Rancher 2 è il seguito di quello che è diventato una vera e propria sleeper hit negli anni: anche in questo caso si tratta di interpretare un'esploratrice alle prese con un pianeta alieno e tanti slime da raccogliere, gestire, ibridare e far fruttare.

Ci saranno ovviamente nuove specie di slime da scoprire in scenari completamente nuovi, strumenti inediti e altre soluzioni per l'allevamento e il contenimento delle creature e ulteriori segreti e storie da scoprire esplorando la nuova ambientazione. Intanto potete conoscere il primo capitolo leggendo la recensione di Slime Rancher, mentre ricordiamo il trailer con periodo di uscita dall'Xbox Game Showcase Extended di giugno 2022.