Game Pass: sei titoli di Bethesda in arrivo nel servizio per la QuakeCon 2022

In occasione della QuakeCon 2022, Bethesda ha annunciato l'arrivo di altri sei dei suoi titoli di catalogo nel PC Game Pass. Si tratta di giochi classici, come Return to Castle Wolfenstein, Quake 4, The Elder Scrolls Adventures: Redguard, che faranno sicuramente la gioia degli appassionati.

Leggiamo quali saranno tutte le novità:

In arrivo oggi con PC Game Pass:

Return to Castle Wolfenstein

Quake 4

Wolfenstein 3D

An Elder Scrolls Legend: Battlespire

The Elder Scrolls Adventures: Redguard

Sblocca tutti i campioni di Quake Champions grazie a un Bonus Game Pass

Gratis da oggi nel Microsoft Store:

The Elder Scrolls: Arena

The Elder Scrolls: Daggerfall

Quake Champions

In vendita da oggi nel Microsoft Store:

Heretic: Serpent Riders Hexen: Beyond Heretic

Hexen: Deathkings

La QuakeCon inizia oggi alle 19:00, ora italiana. Ci sarà un breve messaggio introduttivo di Marty Stratton, seguito da una serie di live streaming dedicati a tutto ciò che ruota intorno a Bethesda. C'è attesa anche per qualche annuncio. Per seguire l'evento rimanete con noi di Multiplayer.it: dalle 19:00 saremo in diretta live su Twitch per l'apertura della QuakeCon 2022, mentre domani alle 15:00 saremo in diretta per parlare dei vari gioco al centro della scena.