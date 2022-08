GTA 5: la mod NaturalVision Evolved ci fa capire come potrebbe essere GTA 6

Presentata l'ultima versione della mod NaturalVision Evolved che migliora talmente tanto la grafica di GTA 5 da farci sognare come potrebbe essere GTA 6. Razed Mods ci lavora ormai da anni, ma con la presentazione di ieri ha mostrato i risultati eccezionali raggiunti negli ultimi tempi, che letteralmente rivoluzionano la resa visiva del gioco di Rockstar Games, andando ad esempio ben oltre il lavoro di rimasterizzazione fatto con le versioni per console di ultima generazione.

Per rendervene conto, guardate il filmato:

Non solo il sistema di illuminazione è più realistico, i riflessi sono migliori, ma sono stati migliorati anche i dettagli più minuti. Ad esempio il dettaglio dell'asfalto ha raggiunto dei livelli folli, così come quello dei marciapiedi. L'illuminazione notturna è stata enormemente arricchita, è stata modificata parte della vegetazione, sono stati migliorati gli interni, sono state aggiunte delle nuvole volumetriche, è stata aggiunta la compatibilità con FiveM, sono state introdotte delle nuove insegne animate e, insomma, è stato migliorato l'intero gioco.

Per adesso NaturalVision Evolved è disponibile in accesso anticipato tramite il Patreon di Razed. Volendo però è possibile scaricarla per il single player, sempre in versione beta, dal sito ufficiale, dove potete vedere anche delle altre immagini tratte dalla versione moddata di GTA 5.