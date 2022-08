Street Fighter 5 batte Street Fighter 2 e diventa il gioco più venduto della serie

La serie Street Fighter ha una storia più che trentennale, ma a quanto pare l'ultimo capitolo, Street Fighter 5, è riuscito a superare le vendite di Street Fighter 2, uscito ormai circa trent'anni fa. Il secondo, storico capitolo vendette infatti complessivamente 6,3 milioni di copie, mentre il quinto è riuscito a vendere 6,6 milioni di copie.

Insomma, nonostante un lancio non proprio scoppiettante, tra critiche feroci e vendite mediocri, Street Fighter V è riuscito a recuperare terreno, aggiornamento dopo aggiornamento, e, nel corso degli anni, ha fatto meglio di tutti i suoi predecessori, arricchendosi di modalità, combattenti ed extra vari.

Certo, va considerato che per Street Fighter 2 viene presa in considerazione solo l'edizione base. Quindi non vengono conteggiate le varie edizioni supplementari, come Super Street Fighter 2 o quella Turbo, che probabilmente colmerebbero agilmente il distacco di 300.000 copie che c'è tra i due giochi.

Il dato rimane comunque interessante, perché mostra la vitalità del franchise, nonostante la concorrenza si sia fatte accanitissima.

Per il resto vi ricordiamo che Street Fighter V è disponibile per PC e PS4. È giocabile anche su PS5.