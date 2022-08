Gli RPG saranno i giochi di maggior successo nel 2022, secondo un report

Secondo un report di Newzoo sulle tendenze del mercato videoludico, sembra che gli RPG siano destinati ad essere i giochi di maggior successo nel 2022, ovviamente considerando il genere in maniera estesa a comprendere anche soulslike e simili.

Secondo gli analisti del gruppo, gli RPG si stanno rivelando come il genere più popolare nel corso del 2022 su tutte le piattaforme, piazzandosi al terzo posto tra i giochi che hanno la maggiore quantità di utenti attivi su Steam e nei primi anche su console.

Elden Ring è sicuramente uno dei giochi di maggior successo del 2022

Gli RPG sono inoltre uno dei generi più giocati in termini di quantità di titoli fruiti al mese in media per ogni giocatore, arrivando a quattro giochi appartenenti a questa tipologia, nonché per durata di sessioni giornaliere medie.

In particolare, su PC gli RPG più giocati in base alla quantità mensile di utenti sono (secondo la definizione evidentemente allargata di RPG adottata da Newzoo):

Genshin Impact World of Warcraft Final Fantasy XIV Diablo III Monster Hunter Rise The Elder Scrolls V: Skyrim Elden Ring Final Fantasy 7 Remake Warframe The Elder Scrolls Online

Su console, invece, troviamo questa top ten come RPG più giocati:

Elden Ring Naruto to Boruto: Shinobi Striker Genshin Impact Warframe The Elder Scrolls V: Skyrim Monster Hunter World Minecraft Dungeons The Elder Scrolls Online Bloodborne Maneater

È chiaro come l'accezione di RPG sia decisamente ampia in questa ricerca, visto che comprende anche Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Warframe e Maneater, che non rientrano propriamente nel genere in questione. In ogni caso, secondo la ricerca questa tipologia di giochi dovrebbe risultare, nel complesso, quella di maggior successo in tutto il 2022.