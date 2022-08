Nippon Ichi: cambio al vertice, il presidente e creatore di Disgaea lascia il ruolo

Cambio al vertice per Nippon Ichi Software, con il presidente Sohei Niikawa che ha deciso di lasciare il suo ruolo nella compagnia a causa di motivi personali e verrà sostituito da Koichi Kitazumi, che manterrà il duplice ruolo di chairman e presidente.

Niikawa è stato per molti anni una figura fondamentale per il team nipponico, essendo peraltro creatore della serie Disgaea, dunque il cambiamento ha un valore storico per Nippon Ichi Software.

D'altra parte, anche Kitazumi ha una lunga storia all'interno del team, essendo entrato come representative director nel 1993, ovvero dalla fondazione dell'etichetta.

Successivamente, è diventato chairman ed executive director a luglio 2009 e dal 2016 nel consiglio di amministrazione, possedendo anche una notevole quantità di azioni. La questione avrà riflessi anche su NIS America, sussidiaria di Nippon Ichi Software, che formerà un contratto di consulenza con Niikawa finché tutti gli affari portati avanti direttamente dall'ex-presidente non saranno conclusi o trasferiti ad altre figure all'interno della compagnia.

Nel frattempo, dalla compagnia abbiamo visto Yomawari 3 come uno dei giochi più recenti, mentre NIS America ha in mano anche il publishing della serie The Legend of Heroes di Nihon Falcom.