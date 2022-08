Cursed to Golf, la recensione di un particolare roguelike golfistico

Il panorama indipendente degli ultimi anni ha saputo sostenere il mercato in maniera importante, a tratti fondamentale, permettendo, grazie anche alla sua incredibile vastità, di lanciare idee originali a profusione. Ogni tanto alcune di queste idee vengono prese, unite e spesso quello che si viene a creare è un connubio di creatività che stimola giocatori e spettatori in maniera soddisfacente. Esistono, però, dei casi in cui quel pot-pourri non riesce perfettamente amalgamato, andando a perdere o di consistenza o di sapore. È questo il caso di Cursed to Golf, un gioco che prova a unire il platform, il golf e il genere roguelike, finendo per diluirsi in maniera consistente, risultando a tratti poco deciso in alcune scelte e troppo in altre.

Cursed to Golf prende da subito il giocatore per mano, lo accompagna narrativamente e ludicamente attraverso le pieghe delle sue idee in maniera efficace. Il lungo tutorial, a nostro modo di vedere, è ben calibrato, porta il giocatore a comprendere sia l'incipit narrativo che tutte le sfaccettature inserite in un semplice (non così tanto) gioco di golf. Vestirete i panni di un Golfista Maledetto , colpito da un fulmine durante la finale del più importante torneo di golf del mondo e costretto, ora, a utilizzare le sue doti per liberare il Purgatorio del Golf dall'oppressione del Demone del Green. Così facendo lui e gli altri spiriti, tra cui lo Scozzese, potranno ottenere finalmente pace. L'incipit narrativo dunque, non è così banale come sembra. Chuhai Labs dimostra di saper giocare con parole, ambientazioni, fatti e personaggi prendendosi sul serio quando serve, ma facendo dell'ironia la sua prima punta di freccia.

Par o sei fuori

Cursed to Golf: non si può sbagliare

Tu non puoi passare. Più volte mentre giocavamo a Cursed to Golf, ci è venuto in mente Gandalf intento a fermare il Balrog a Moria. Bloccati come il Flagello di Durin, dalla complessità di un gioco sorprendentemente meno permissivo di quanto ci si potesse aspettare. Cursed to Golf non permette errori su errori, ti dà un numero massimo di colpi e ti offre un numero limitato di agevolazioni extra. Oltre ai colpi base infatti, ciò che avrete a disposizione per affrontare le insidie dei terreni di gioco che affronterete sarà un numero limitato di Carte Asso e la possibilità di "vedere" in maniera più dettagliata ciò che vi circonda. Partendo dalla seconda possibilità offerta, è chiaro come la pianificazione della mossa e delle azioni da compiere abbia una valenza estremamente più importante qui che in qualunque altra scelta di percorso trovabile in un roguelike qualsiasi.

Come dicevamo però, non è solo il ferro o il legno da utilizzare a rendere più o meno efficace il colpo, ma è anche quanto sapientemente utilizzerete le Carte Asso a fare la differenza. Queste carte, sono fondamentalmente dei poteri extra ottenibili sia sul campo da gioco che nello shop dello Scozzese. Dalle palline bomba alle seconde chance, dal rallentamento del tempo a dei colpi di "prova", avrete di che divertirvi.

Quello che però è incredibilmente poco bilanciato è il rischio di fallire. In Cursed to Golf non si ha mai la sensazione di avere tutto sotto controllo, il rischio di sbagliare non è arginabile e la sottile differenza tra fallimento e successo spesso si annida in un solo colpo sbagliato.

Se da una parte, lo sdoganamento della difficoltà verso l'alto sembra ormai arrivato tra i videogiocatori, dall'altra forse bisognerebbe ora stare più attenti anche a non escludere chi questa difficoltà eccessiva la può vivere come frustrazione. Cursed to Golf non permette il fallimento e riporta il giocatore che perde alla prima buca, costringendolo a ritentare il loop come nei più ardui e puri roguelike di sempre. Esiste la possibilità di avere un checkpoint? Sì, nelle fasi avanzate si potrà, ma anche in questo caso la natura poco permissiva del titolo relegherà questa possibilità a una sola volta per partita.