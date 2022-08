Cuphead: l'update 1.05 aggiunge una novità e risolve alcuni problemi

Studio MDHR ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Cuphead: parliamo dell'update 1.05 che aggiunge una novità e risolve alcuni problemi. Ecco la patch note completa indicata dagli autori:

Aggiunta la possibilità di scegliere tra le schermate del titolo DLC e quelle del titolo Originale (comprese le rispettive canzoni) nel menu Opzioni sotto la voce "Immagini" (nota: alcune condizioni di gioco avranno la priorità temporaneamente rispetto alla selezione dell'utente).

Corretto un raro problema con il dialogo del Barcaiolo che si attivava dopo un viaggio veloce.

Aggiunta la possibilità di annullare i desideri.

Risolti i problemi di localizzazione.

Risolti problemi di animazione minori.

Risolti problemi audio minori.

Il team ha anche condiviso il seguente messaggio: "Salve amici! Abbiamo rilasciato una piccola patch per la quality of life che introduce alcune correzioni aggiuntive per la nostra espansione Delicious Last Course. In primo luogo, abbiamo aggiunto una funzione che è stata molto richiesta fin dal lancio del DLC... la possibilità di passare dalla nuova schermata del titolo a quella originale di Cuphead! Questo include un cambiamento nella canzone che verrà riprodotta all'avvio del gioco ed è accessibile dalla sezione "Immagini" del menu Opzioni. Vi auguriamo di divertirvi con questo nuovo aggiornamento!"

Il Diavolo di Cuphead

Cuphead - The Delicious Last Course ha superato il milione di unità vendute ed è quindi un successo. Il DLC amplia il gioco con nuovi scontri e un nuovo personaggio, per la felicità di chi ha amato alla follia il gioco base.

Inoltre, in questi giorni è arrivata anche la seconda stagione della serie animata di Cuphead, disponibile su Netflix.