Cult of the Lamb: Devolver criticata per il gioco "eretico" da un fan cristiano, ecco la risposta

Cult of the Lamb è uno dei più recenti successi di Devolver Digital, l'editore indie sopra le righe che da anni propone opere di alta qualità. Questa volta, però, il publisher è sotto attacco in quanto il gioco sarebbe "eretico". Devolver ha risposto però al fan cristiano con il proprio solito stile.

Come potete vedere poco sotto, tramite un tweet Devolver Digital ha mostrato uno scambio di email con un fan, il cui nome e indirizzo è ovviamente stato censurato. Il fan scrive: "Siete un editore di Austin, Texas, come potete in buona fede pubblicare un gioco che è così completamente eretico? Non capisco come un buon cristiano possa in buona coscienza supportare una cosa del genere."

La risposta di Devolver è arrivata a stretto giro ed è stata molto semplice ma molto "nel personaggio". L'editore ha scritto: "Il nostro signore oscuro, Colui Che Aspetta, lo ha ordinato".

Cult of the Lamb è un gioco che ci mette nei panni di un neo leader di una setta satanica, ma ovviamente l'intera avventura è ironica. Lo stile grafico è cartoon e non mancano battute e riferimenti che alleggeriscono l'avventura e il tono.

Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.