Pokémon Spada e Scudo Origine Perduta, il gioco di carte collezionabili si espande

Abbiamo provato in anteprima Pokémon Spada e Scudo Origine Perduta sorseggiando un the, come dei veri lord inglesi.

Le carte sono diventate realmente da collezione, con prezzi a troppi zeri per gli esemplari più vecchi e rari. Il Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon, però, è in continua espansione e il prossimo 9 settembre registrerà l'arrivo di una nuova espansione.

Si va dal MOBA al gioco per lavarsi bene i denti, dai classici giochi di ruolo al picchiaduro a incontri. Se si pensa ai pokémon, però, subito dopo alla serie portata da Game Freak prima su Game Boy e poi su tutte le successive console di Nintendo, arriva il Gioco di Carte Collezionabili. Un'esperienza che non si è mai fermata e che ha sempre goduto di un'ampia base di utenza che, però ultimamente, spinta anche dai dubbiosi comportamenti di alcuni influencer prevalentemente anglosassoni, sta vivendo una nuova giovinezza.

Quale migliore occasione, dunque, per concentrare in questi giorni anche alcuni annunci e alcune presentazioni legate ai tanti progetti nati intorno a Pokémon e soci? Nessuno, per questo a corollario dei tornei sono stati organizzati piccoli eventi paralleli per presentare le diverse novità. Ricordiamo, infatti, che sotto il cappello pokémon si nascondono in realtà tantissime esperienze diverse, che spesso condividono solo il design dei simpaticissimi mostriciattoli.

Come vi abbiamo raccontato ieri i Campionati Mondiali Pokémon 2022 non sono un semplice evento esport . Si tratta più che altro di un evento dedicato al mondo dei pokémon a 360° nel quale gli appassionati di tutto il mondo si raccolgono per condividere la loro passione per i mostri tascabili creati da Game Freak.

Le carte

Le carte più scintillanti di Pokémon Spada e Scudo: Origine Perduta che abbiamo trovato

La portata principale, però, era un Set Sfida Strategica e tre pacchetti aggiuntivi di carte Pokémon Spada e Scudo Origine Perduta. Quello contenuto all'interno era un classico mazzo composto da 40 carte, pensato per poter essere utilizzato immediatamente in partita. Il mazzo che abbiamo trovato era incentrato sui pokemon erba e lotta incentrata su di una carta Machamp da 150 di energia, che possono diventare 300 nel caso in cui l'avversario ha tre o meno carte premio.

All'interno delle buste abbiamo trovato un Aerodactyl-V ASTRO, una delle nuove carte di questa espansione. Si tratta dell'evoluzione di un Aerodactyl-V da 260HP che ha come Potere V-ASTRO l'abilità di annullare le abilità nemiche. I poteri V-ASTRO sono speciali mosse che è possibile utilizzare una sola volta a partita, proprio per via della loro efficacia e potenza.

Sfortunatamente non abbiamo potuto schierarlo automaticamente per via del suo stato di carta evoluzione: per schierarla abbiamo bisogno di una carta Aerodactyl-V che non abbiamo trovato. Le altre nuove carte V-ASTRO comprendono Giratina, Magnezone, Drapion, Goodra di Hisui e Zoroark, mentre Kyurem è un formato VMAX.

Giratina V-ASTRO è senza dubbio la carta più ambita

In totale sono 196 le nuove carte che, come da tradizione, vanno a integrarsi perfettamente con quelle già disponibili. Per ampliare il nostro mazzo abbiamo aggiunto la combinazione Silcoon-Beautifly a quella disponibile con Cascoon e Dustox, più un Falinks per avere un'opzione base più immediata, qualche carta energia e allenatori in grado di far pescare nuove carte, pokémon o energie prima del tempo. A questo indirizzo potrete trovate tutti i dettagli.

Nulla di rivoluzionario, ma in pochi minuti eravamo in grado di giocare contro altri avversari in maniera del tutto soddisfacente. Il GCC di Pokémon si conferma, dunque, un gioco facile da approcciare, ma difficile da padroneggiare e questa espansione Pokémon Spada e Scudo Origine Perduta non fa che rafforzare questo convincimento.