Sonic Frontiers: nuovo artwork mostra un'ambientazione diversa dalle precedenti

Sonic Frontiers

Tramite il profilo Twitter ufficiale di Sonic the Hedgehog è stato condiviso un nuovo artwork dedicato al venturo gioco Sonic Frontiers. L'immagine, che potete vedere qui sopra, ci mostra il riccio blu in un nuovo ambiente, un luogo desertico con grandi strutture e una sorta di mostro robotico in stile verme.

L'immagine, tramite Twitter, è stata condivisa insieme a una breve frase: "Le rispose sono dietro l'angolo". Potrebbe essere un riferimento al fatto che vedremo il gioco alla Gamescom 2022, durante la quale dovremmo scoprire anche la data di uscita.

Per ora, sappiamo solo che il gioco è previsto per la fine del 2022, ma secondo alcuni rumor il mese di uscita è novembre 2022. Non si tratta di informazioni ufficiali, quindi dovremo attendere nuove informazioni da parte di SEGA.

Inoltre, SEGA ha anche condiviso uno spot di Sonic Frontiers per il mercato giapponese. Il video mostra qualche sequenza montata di gameplay, con il riccio blu che corre in vari ambienti. Non mostra nulla di nuovo rispetto a quanto già sappiamo del gioco.

I fan non hanno reagito con totale entusiasmo di fronte alle prime presentazioni di Sonic Frontiers e hanno anche chiesto agli sviluppatori di rimandare il gioco per migliorare la qualità. Il team ha però affermato che non rimanderà l'uscita di Sonic Frontiers.