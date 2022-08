Sonic Frontiers: Sega ribadisce che non verrà rinviato nonostante le critiche

Sega ha ribadito che non intende rinviare la data di uscita di Sonic Frontiers, nonostante le critiche e i feedback ricevuti dopo aver mostrato il gameplay del gioco.

Dopo il briefing per i risultati finanziari del primo trimestre del 2023, i vice presidenti Koichi Fukazawa e Makoto Takahashi di Sega Sammy hanno risposto ad alcune domande poste dagli investitori.

Una di queste è se la compagnia sta considerando l'idea di posticipare il lancio di Sonic Frontiers per migliorarlo sfruttando i feedback ricevuti dai giocatori e dalla stampa. La risposta è stata:

"Non intendiamo posticipare il lancio a questo punto. Nel comunicare con gli utenti vogliamo riflettere le parti dello sviluppo necessarie per creare empatia con gli utenti. Sonic è un IP cardine che venderemo a lungo termine in futuro e continueremo a rafforzarla anche dal prossimo anno fiscale in poi".

Successivamente i dirigenti di Sega lasciano intendere che uno dei motivi per cui la compagnia non intende rinviare Sonic Frontiers è quello di sfruttare l'onda del successo del film Sonic The Hedgehog 2.

"Abbiamo grandi aspettative per Sonic Frontiers, il titolo principale della serie che è previsto per questo inverno. Con il film precedente le vendite ripetute dei giochi di Sonic sono cresciute e anche business delle licenze è stato influenzato positivamente."

"Ci aspettiamo lo stesso effetto con l'ultimo film, che ha ottenuto ancor più successo del precedente, e mentre miriamo ad espandere la portata dell'IP di Sonic, vogliamo anche puntare al rialzo per il nuovo titolo"

Come molti sapranno, Sonic Frontiers non ha fatto una buona impressione a fetta consistente di giocatori, che ne hanno chiesto un posticipo per dare modo agli sviluppatori di lavorare alle criticità del gioco. A luglio Takashi Iizuka, capo del Sonic Team, aveva dichiarato che non ci saranno rinvii.

Sonic Frontiers è attualmente in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con il lancio in programma entro la fine del 2022. Il gioco sarà presente all'Opening Night Live della Gamescom 2022.