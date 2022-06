Sonic Frontiers non sarà rimandato solo perché i fan l'hanno chiesto, insiste il capo di Sonic Team

Come molti sapranno, Sonic Frontiers non ha fatto una buona impressione sul pubblico e i fan hanno sfruttato i social network per chiedere agli sviluppatori di rimandare il gioco e prendersi il tempo di rifinirlo, se non proprio cambiarlo. Il capo di Sonic Team, però, ha insistito che non ci saranno rimandi.

Durante un'intervista con VGC, Takashi Iizuka ha affermato di non essere sorpreso dalla reazione dei fan. "Ci rendiamo conto che tutti reagiscono ai video che hanno visto e, non capendo cosa sia questo nuovo gameplay, lo paragonano ad altri giochi che già conoscono. Vediamo molte persone che dicono: "Oh, è un po' così, è un po' così, ma non è così, non è così"."

"In realtà, il team sta creando un nuovo formato di gioco per Sonic, che chiamiamo 'zona aperta'. Questo nuovo sistema di gioco è qualcosa che non esiste in nessun altro titolo paragonabile, quindi speriamo davvero che da qui al lancio riusciremo a spiegare davvero cos'è il gameplay a zona aperta".

Parlando poi del fatto che i fan hanno richiesto un rimando del gioco, Iizuka ha detto: "Frontiers è in fase di sviluppo e stiamo facendo molti playtest con il nostro pubblico di riferimento, che rientra nella fascia demografica di chi gioca di norma a un gioco di Sonic e si diverte", ha risposto.

Uno degli ambienti di Sonic Frontiers

"Sulla base dei risultati dei nostri playtest abbiamo fatto delle modifiche, abbiamo ascoltato i commenti che ci sono arrivati, ma abbiamo anche ricevuto un sacco di ottimi feedback da persone che valutano il gioco e dicono: 'Mi sono divertito molto a giocare a questo gioco, gli darei un punteggio di 80 o 90 punti su 100'. Quindi riteniamo che stiamo arrivando al punto in cui il gioco è pronto, e che piacerà alla gente, e vogliamo che il gioco arrivi nelle mani dei nostri fan il prima possibile".

Ha aggiunto: "Ci sentiamo davvero sicuri dei risultati dei playtest che stiamo ottenendo. Molte persone dicono di essersi divertite molto e di aver apprezzato molto il gioco. Ci rendiamo conto che molte persone guardano i video online e fanno supposizioni, ma ci sentiamo fiduciosi in base ai risultati dei playtest del target demografico che sta giocando il gioco dall'inizio alla fine: il gioco piace molto e siamo fiduciosi che stiamo facendo un gioco che sarà soddisfacente".

"Se il nostro team di sviluppo viene colpito dal coronavirus, o viene ricoverato in ospedale, o c'è qualcosa che ci impedisce di consegnare il gioco in tempo, avremo bisogno di più tempo, ma in questo momento stiamo lavorando con il nostro team in Giappone, che si sta impegnando a fondo per far sì che durante le vacanze la gente possa comprare il gioco, prenderlo, portarlo a casa e vivere un'esperienza divertente".

Ecco infine il nostro provato di Sonic Frontiers.