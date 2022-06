Starfield: potremo visitare la Terra per i fan, il nostro Sistema planetario è nel video di gameplay

Secondo i giocatori di Reddit, Starfield ci permetterà di visitare anche la Terra: è infatti possibile vedere che il nostro Sistema planetario è incluso in una mappa galattica presente all'interno del video di gameplay mostrato all'Xbox & Bethesda Game Shows 2022 del 12 giugno.

La mappa di Starfield

Se guardate in alto a sinistra, sopra l'indicatore azzurro e sopra le scritte "Alphja Centauri" e "Narion", è possibile vedere un pallino con la scritta Sol (ovvero Sole in latino). Si tratta quasi certamente nel nostro Sistema planetario. Considerando che in Starfield sarà possibile visitare oltre 1.000 pianeti, pare credibile che anche la Terra sia inclusa.

Ricordiamo però che Starfield è ambientato nel 24° secolo: la Terra del gioco potrebbe essere molto diversa, o addirittura completamente distrutta. Tutto dipenderà da come Bethesda ha deciso di gestire la narrazione dell'universo del gioco.

Inoltre, secondo un altro utente di Reddit, nel video di Starfield potrebbe essere apparso Marte e il rover Opportunity. Ecco l'immagine.

Che ne pensate?

Vi lasciamo infine a tutti gli altri annunci dell'Xbox & Bethesda Game Showcase 2022.