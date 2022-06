Sonic Frontiers criticato dai fan, che chiedono a Sega di posticipare l'uscita

Sonic Frontiers è stato infine presentato da Sega in maniera ufficiale, con un paio di video gameplay che hanno illustrato nel dettaglio il gioco vero e proprio, ma questo non sembra sia piaciuto a diversi fan, molti dei quali hanno anche avviato una sorta di trend social in cui chiedono a Sega di posticipare l'uscita del gioco in modo da poterlo migliorare.

Proprio ieri abbiamo visto il trailer del sistema di combattimento di Sonic Frontiers, che ha seguito il primo video gameplay ufficiale da 7 minuti svelato da Sega questa settimana.

Il gioco sembra essere a buon punto, ma il risultato non sembra aver esaltato parte degli utenti più appassionati, che hanno alquanto criticato il nuovo gioco in sviluppo. Nelle ore successive alla presentazione dei video, sul Twitter è diventato trending, per un certo periodo, anche l'hashtag #DelaySonicFrontiers, tanto per far capire quale sia il sentimento generale tra parte dell'utenza storica della serie Sega.

L'idea, secondo questi giocatori, è che il gioco avrebbe bisogno di più tempo per essere arricchito e migliorato, considerando che Sega prevede di lanciarlo nel corso del 2022, dunque nei prossimi mesi.

Potrebbe non essere abbastanza per avere il gioco perfettamente studiato e pulito che i fan vogliono a questo punto: Sonic Frontiers dovrebbe rappresentare il grande ritorno dell'icona Sega tra i platform in 3D, in questo caso inserito all'interno di un ambizioso mondo open world che consente un'esplorazione inedita per la serie.

In ogni caso, resta ovviamente da vedere il risultato finale, visto che la versione mostrata finora di Sonic Frontiers è ancora quella preliminare, in corso di sviluppo.