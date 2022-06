Resident Evil 4: ecco chi è la modella su cui è basata Ashley

Resident Evil 4 è stato svelato nel corso del recente State of Play, con un lavoro di remake profondo come quelli che abbiamo visto per i capitoli precedenti e una rimodellazione generale dei personaggi tra cui anche Ashley, di cui proprio in queste ore si è scoperta la fonte d'ispirazione, una modella olandese.

La modella Ella Freya, piuttosto nota su Instagram, ha infatti confermato di essere stata scelta da Capcom come punto di riferimento per ricostruire i lineamenti di Ashley Graham, figlia del presidente USA e compagna d'avventure di Leon S. Kennedy in Resident Evil 4. "Quando ho visto il trailer, ho quasi pianto. Sono così felice, grazie a tutti dal profondo del cuore", ha scritto Ella Freya poco dopo il rilascio pubblico del trailer di Resident Evil 4 durante lo State of Play.



D'altra parte, come abbiamo visto, il trailer in questione è stato il più visto tra quelli distribuiti all'interno dello State of Play, cosa che dimostra come la serie Capcom sia ancora molto seguita dal pubblico. In effetti, i lineamenti peculiari della Freya risultano evidenti nell'immagine di Ashley che emerge dal trailer, ovvero la foto che Leon stringe in mano durante la sequenza introduttiva di Resident Evil 4.



Ella Freya è una modella con un profilo Instagram decisamente attivo, ma sembra che abbia anche effettuato un po' di streaming di giochi attraverso il proprio canale YouTube. Non è chiaro se il coinvolgimento della ragazza in Resident Evil 4 abbia a che fare anche con sessioni di motion capture, visto che Ashley ha una parte piuttosto importante nel gioco, soprattutto nella seconda metà di questo, ma è probabile che abbia semplicemente concesso a Capcom la possibilità di utilizzare i propri lineamenti per modellare il personaggio.