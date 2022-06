State of Play: classifica dei trailer più visti, ecco qual è il gioco più interessante per i fan

Sony ha quest'oggi mandato in onda un nuovo State of Play. Ci sono stati tanti annunci, ma ovviamente non tutti sono risultati interessanti quanto gli altri. Ora, a circa una giornata dopo la presentazione, possiamo vedere quali sono i più visti. Ecco la classifica dei trailer più visualizzati.

Resident Evil 4 Remake: 1.700.000 Final Fantasy 16: 645.300 Street Fighter 6: 600.000 Marvel's Spider-Man Remastered per PC: 569.600 The Callisto Protocol: 468.000 Stray: 326.200 Horizon Call of the Mountain + Forbidden West Update: 153.100 Resident Evil Village VR2 - 125.500 Eternights: 110.500 Rollerdrome: 80.000 The Walking Dead: Saints and Sinners Ch2 - 71.400 Season: A Letter to the Future: 68.800 No Man's Sky VR2 - 52.900 Tunic: 48.100

Precisiamo che questi dati fanno riferimento unicamente al canale ufficiale di PlayStation. Ovviamente i trailer sono stati caricati su più canali e il numero effettivo di visualizzazioni è superiore. Questi dati servono per avere un'idea dell'indice di gradimento e interesse dei vari giochi presentati, più che per vedere numeri precisi. Inoltre, i dati sono corretti fino al momento della scrittura di questa notizia: nell'arco dei prossimi giorni varieranno.

Resident Evil 4 Remake

Ciò detto, i numeri ci permettono di vedere che a dominare è stato per certo Resident Evil 4 Remake. Il gioco di Capcom ha ottenuto quasi il triplo delle visualizzazioni rispetto a Final Fantasy 16 e Street Fighter 6, rispettivamente secondo e terzo classificato.

Stupisce forse Horizon Call of the Mountain, che rimane in bassa posizione, ma possiamo notare che il video è chiamato "Serie Horizon | Trailer State of Play", che potrebbe non rendere subito chiaro ai giocatori meno esperti del fatto che si tratta (anche) di un trailer di Call of the Mountain. Ottimo anche il risultato di Stray.

Diteci, quali sono stati i trailer che avete preferito? Per rivederli tutti, fate riferimento alla nostra notizia raccoglitore.