State of Play di giugno 2022: solido ma poco sorprendente? È la strada giusta?

Quest'oggi è andato in onda lo State of Play di Sony PlayStation. Da mezzanotte in poi abbiamo avuto modo di vedere tutta una serie di trailer per giochi in arrivo su PS4, PS5, PS VR2 e PC. I gusti personali permetteranno a ogni giocatore di decidere se è stato un evento soddisfacente o meno, ma una cosa è certa: è stato un evento solido.

Al tempo stesso, non è stato un evento particolarmente sorprendente. Non fraintendeteci, non sono mancate le novità, prima di tutto il trailer (con data di uscita) di Resident Evil 4 Remake. Abbiamo inoltre potuto scoprire che i prossimi giochi in arrivo su PC da parte di PlayStation sono i due Marvel's Spider-Man di PS4/PS5. Non si deve poi dimenticare la versione PS VR2 di Resident Evil Village, che farà piacere agli appassionati degli horror.

Al tempo stesso, è innegabile che si tratta di novità abbastanza attese. In parte è "colpa" dei leak, che ci hanno ad esempio parlato di Resident Evil 4 Remake da tempo. Anche senza quelli, però, non sarebbe stata una grande sorpresa vedere il ritorno di RE4 su console di nuova generazione. Capcom sta chiaramente puntando sulla saga e dopo il remake del secondo e del terzo capitolo era quasi scontato l'arrivo del quarto.

Resident Evil 4 Remake

Il resto dello State of Play è poi stato un insieme di conferme minori (come Tunic e Stray, bellissimi ma non il fulcro della nottata) e di conferma maggiori attesissime, ma ancora una volta non sorprendenti. Parliamo ovviamente prima di tutto di Final Fantasy 16, che finalmente si è mostrato. I fan del gioco hanno atteso per lunghissimo tempo e a ogni evento di Sony hanno sperato di vedere il gioco di Square Enix, ma solo ora è arrivato il momento. Anche The Callisto Protocol è stato mostrato per la prima volta. Infine, Horizon Call of the Mountain si è svelato nel dettaglio, mostrando un po' di gameplay. In tutti i casi, però, non si tratta di vere novità e sorprese.

Lo State of Play di giugno 2022 è stato quindi un momento per dare ai giocatori un po' di conferme, senza cercare di proporre un "annuncio shock". Sony ha sicuramente in lavorazione moltissimi giochi AAA per PS5 che deve ancora svelare e non sarebbe stato difficile infilare in mezzo a tutto questo qualche teaser che facesse "venire giù gli spalti", un po' come aveva fatto Marvel's Wolverine tempo fa.

Sony sembra aver invece deciso di fare con calma, mostrando solo alcuni titoli selezionati, senza esagerare. Diteci, secondo voi è meglio così, oppure avreste preferito un evento più roboante?

