Arcane, il cosplay di Caitlyn da melamori.cosplay è pronto a colpire con precisione

Arcane continua a rappresentare una fonte d'ispirazione importante per le cosplayer, come vediamo in questo caso con l'ottimo cosplay di Caitlyn da parte di melamori.cosplay, che riprende piuttosto precisamente la versione del personaggio vista nella serie Netflix.

La Caitlyn messa in scena dalla modella si dimostra piuttosto fedele, nel costume e nella caratterizzazione generale, al personaggio visto nella serie Netflix Arcane, più che al corrispettivo videoludico di League of Legends, anche se ovviamente i punti in comune sono parecchi.

La serie riprende i tratti generali di Caitlyn e li rielabora in un modo particolare, facendo emergere un personaggio complesso e sfaccettato, molto affascinante e caratterizzato da un rapporto particolare con Vi, come emerge nel corso della serie. La personalità forte e determinata appare chiaramente anche nella foto di xenon_ne, sebbene alcuni elementi del viso e del costume rimandino agli artwork ufficiali del gioco.

Qui i tratti del viso, la capigliature e il costume sembrano proprio quelli della Caitlyn della serie Netflix, Arcane. Lo "sceriffo di Piltover" è la migliore agente delle forze dell'ordine della città, specializzata nell'uso delle armi di precisione a lungo raggio. E proprio nell'uso del fucile hextech la vediamo ritratta nell'immagine qui sotto.